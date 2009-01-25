Перегон PDF каталогов в HTML с доработкой

HTML-версткаЗакрыт18 заявок281 просмотр
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Необходимо перевести PDF каталоги в HTML, сделать оглавление, поставить водяные знаки на рисунки, сделать некоторые картинки гиперссылками, сделать некоторые части текста гиперссылками.

HTML
15 лет назад
discovery
Дмитрий 
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
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