Перегон PDF каталогов в HTML с доработкой

Есть сайт: uniellighting.eu Верхняя полоска на этом сайте должны смотреться, как на этой картинке http://uniellighting.eu/d3.jpg Т.о. нужно сделать две маленькие вещи: - выравнять посередине (middle) форму для поиска и выпадающий список; - добавить флажки в выпадающий список к названиям языков (этот ...
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Необходимо перевести PDF каталоги в HTML, сделать оглавление, поставить водяные знаки на рисунки, сделать некоторые картинки гиперссылками, сделать некоторые части текста гиперссылками.
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