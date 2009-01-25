Сверстать из PSD

Есть сайт: uniellighting.eu Верхняя полоска на этом сайте должны смотреться, как на этой картинке http://uniellighting.eu/d3.jpg Т.о. нужно сделать две маленькие вещи: - выравнять посередине (middle) форму для поиска и выпадающий список; - добавить флажки в выпадающий список к названиям языков (этот ...