Нужно подправить верстку на сайте ita.dev.stlanik.ru. Во-первых, чтобы сайт одинаково отображался как в IE6, так, например и в firefox и opera. Во-вторых, нужно сделать среднюю колонку как можно шире, исходя из имеющихся размеров. Т.е. средняя колонка - 50% доступной площади, правая и левая - или по 25%, или по соотношению меню - 20%, а правая часть 30%.