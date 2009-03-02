Разработка шаблона под DLE

HTML-версткаЗавершен5 заявок181 просмотр
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Интересует разработка шаблона под DLE на основе имеющегося дизайна.

15 лет назад
juriy-w
Juriy Juriy 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
kos1k
36 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$50
5 дней
Шаблон к новостному разделу финансового портала. С поставленой задачей, Константин, справился хорошо. В оговоренное время всегда был на связи. Работу сдал вовремя. В процессе постановки ТЗ, собственно само задание было мной не четко сформулировано и несколько раз изменялось. Все изменениия не оговоренные ранее, Константин, вносил быстро, качественно и без лишних вопросов - что в свою очередь, очень удобно, если заказчик (например я) не является профессиональм составителем ТЗ. Рекомендую.
Достоинства заказчика: - Предоставил всю необходимую информацию. - Понятно объяснил что нужно сделать/переделать то, чего не было в ТЗ, иногда скриншотами, что очень удобно. - Связь по договоренности без опозданий. - Оплата без задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Юрием. Рекомендую.
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