Верстка сайта и установка КМС

Рекламному Агентству необходим программист или группа программистов для работы над проектами. Работа сдельная, удаленная, но проекты на постоянной основе.

Работа заключается в верстке сайта по полученному дизайну, нарисованому в PS и установки на него системы управления сайтом. Соответственно при выборе исполнителя ключевую роль играет система управления сайтом, которую предложит программист. Бесплатные, типа Joomla, не рассматриваются.

Просьба - присылайте сразу сообщения с сылками на тестовую версию своей системы и описание ее функциональности. И, если есть, ссылки на сайты, работающие на этой системе.

Также, обязательное условие - местонахождение программиста в Киеве для проведения при необходимости встреч или телефонных переговоров.