Нужна верста макета

Сверстать шаблон (кроссбраузерная верстка) под Joomla 1.5 по PSD-макету. В предложениях указывайте сроки и стоимость, ссылки на реализованные проекты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Система управления Joomla 1.0.15. Соблюдение кроссбраузерности (IE, FF, Opera и другие). Валидность кода.
Пожалуйста, указывайте сроки и сумму
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