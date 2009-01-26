Подогнать тему под Wordpress

HTML-версткаЗакрыт5 заявок185 просмотров
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Нужно переделать тему под вордпресс и с таким функционалом как у темы что лежит в файл. у вордпресса есть плагины под такой функционал..

Тема которую нужно переделать в файле.

как выглядит на рисунке, что прикреплен.

или по адресу http://www.justclip.tv/ только она должна быть светлой как на рисунке

Прошу писать свои нормальные предложения, а не рекламу своей компании или самого себя.

WordPress
15 лет назад
legim
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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