Правка джумла шаблона

$30
HTML-версткаЗавершен11 заявок402 просмотра
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Вот сайтег

http://www.nelgi.ru/

сделан на джумле1.0.x ( если точнее то джустина)

нужно поправить шаблон:

1) нормально разметить позиции модулей ( левый, правый, над контентом, флэшвставка, футер, счетчики и тд)

2) убрать картинки в css, и ваще все лишнее убрать туда все лишнее. Привести шаблон в нормальный валидный кроссбраузерный вид.

Пишите срок и цену обязательно. Ответы типа пишите в аську- игнорирую

15 лет назад
slezka
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
28 отзывов
Выбранный исполнитель
FLAGER
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 отзывов
15 лет назад
$20
1 день
Очень хороший профи. верстка сделана на оч хорошем уровне и в очень краткие сроки. Думаю будем сотрудничать еще.
Все ОК.
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