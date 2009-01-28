HTML вёрстка макетов

Необходимо сверстать HTML макеты. Предварительно изображения можно посмотреть здесь http://diamondcms.info/temp/silverbee/png/. После выбора кандидата пришлю PSD версию.

Страницу тянем в ширину. Разрешение от 1280 (как на макетах).

Особенность: для изображений цветов и кругов с меню – абсолютное позиционирование. Это необходимо для будущей продержки drag’n’drop для этих элементов (JS для drag’n’drop писать не нужно)

FF2+, IE5.5+, Opera 8+, Chrome, Safari 2+

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