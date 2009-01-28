HTML вёрстка макетов

Вот сайтег http://www.nelgi.ru/ сделан на джумле1.0.x ( если точнее то джустина) нужно поправить шаблон: 1) нормально разметить позиции модулей ( левый, правый, над контентом, флэшвставка, футер, счетчики и тд) 2) убрать картинки в css, и ваще все лишнее убрать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать HTML макеты. Предварительно изображения можно посмотреть здесь http://diamondcms.info/temp/silverbee/png/. После выбора кандидата пришлю PSD версию.
Страницу тянем в ширину. Разрешение от 1280 (как на макетах).
Особенность: для изображений цветов и кругов с меню – абсолютное позиционирование. Это необходимо для будущей продержки drag’n’drop для этих элементов (JS для drag’n’drop писать не нужно)
FF2+, IE5.5+, Opera 8+, Chrome, Safari 2+
Оплата WMZ
Сроки 4-5 дней. Если не достаточно - предлагайте ваши актуальные сроки.
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