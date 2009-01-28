Верстка PSD макета

Вот сайтег http://www.nelgi.ru/ сделан на джумле1.0.x ( если точнее то джустина) нужно поправить шаблон: 1) нормально разметить позиции модулей ( левый, правый, над контентом, флэшвставка, футер, счетчики и тд) 2) убрать картинки в css, и ваще все лишнее убрать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бюджет небольшой,нужна верстка главной страницы.
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