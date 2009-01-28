Прикрутить дизайн. Всё готово - только прикрутка.

Добрый вечер! Нам нужна верстка и программирование сайта по нашему готовому дизайну. Сырая версия сайта smsavto.info. Необходимо сделать также сделать подачу объявлений с СМС биллингом и естественно админовская панель. Сколько времени и денег?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт "А" и сайт "В". Движок oscommerce. Дизайны готовы.
Сайты идентичные. различия только в дизайне.
Требуется - взять дизайн сайта "В" и сделать так,чтобы сайт "А" был с тем же дизайном, попросту - скопировать его.
Доступ к хостам естественно есть. сайты мои. Не спрашивайте зачем. НАДО. Кто сделает? Цена вопроса?
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