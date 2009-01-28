Прикрутить дизайн. Всё готово - только прикрутка.

Есть сайт "А" и сайт "В". Движок oscommerce. Дизайны готовы.

Сайты идентичные. различия только в дизайне.

Требуется - взять дизайн сайта "В" и сделать так,чтобы сайт "А" был с тем же дизайном, попросту - скопировать его.

Доступ к хостам естественно есть. сайты мои. Не спрашивайте зачем. НАДО. Кто сделает? Цена вопроса?