UPD: Формулировка задачи значительно расширилась, в ближайшие дни я размещу обновление, а может и новые задачи. Спасибо всем откликнувшимся. Кто меня заинтересовал я ещё отпишусь.

Требования:

XHTML 1.0 Transitional.

CSS

Photoshop (веб-графика)

Типографика

Педантичность

Задача:

Сверстать на XHTML новый дизайн (набор статичных типовых страниц) сайта cottagemarket.ru

Всего будет 10–15 типовых страниц (все те что на сайте есть + ещё несколько). За основу дизайна взять сайт bank.muratordom.pl и подогнать его под цветовую гамму cottagemarket.ru. Дизайн страниц должен сохранять форму при различной степени наполнения контентом любых наполняемых фрагментов. Тестовый контент должен быть с учётом русской типографики (длинные тире, минусы, дефисы, кавычки-ёлочки, неразрывные пробелы и т. д.). Все стили должны быть вынесены в CSS, а документы быть валидными и выглядеть идентично с точностью до пикселя под IE7+, FF3+, Opera9.5+ и Safari3+. Максимально использовать стандарты и минимально хаки.

Макеты типовых страниц (описание того, что и в каком расположении должно быть на страницах) будут готовы к 5 февраля и будут показаны потенциальным кандидатам. Торг уместен.

P.S. Если вам будет удобнее верстать с помощью XSLT (а тем кто с ним знаком, думаю, и будет удобнее) то результат можно в нём и представить.