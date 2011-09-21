Продвижение партнёрской программы

Вечер добрый.

Проекту интернет-аукционов требуется раскрутка партнёрской программы.

Акцент на привлечение новых клиентов сделан именно на партнёрку.

От вас требуется всеми силами и способами раскрутить партнёрскую программу. Оплата помесячно.

СЕО вариант не интересует. Гораздо предпочтительнее размещение статей на ресурсах для вебмастеров, ведение тем на форумах.

Фрилансерам оставившим заявку - вышлю ссылку на партнёрку.