Оптимизация и продвижение сайта

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Завершен7 заявок225 просмотров

Интернет магазину требуется специалист по оптимизации и продвижению сайта.

Оптимизация и продвижение в Яндекс и Google.

Регион: Санкт-Петербург

Ориентировочные запросы:

дизайнерские светильники

дизайнерский свет

испанские люстры

итальянские люстры

итальянские светильники

итальянский свет

люстра испания

люстра италия

светильники испания

светильники италия

Интересует цена, способы оплаты, срок и портфолио.

Жду ваших предложений.

14 лет назад
samjoop
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$666
120 дней
Работа выполнена в срок по большинству запросов. Работой доволен.
Сотрудничество удалось успешным! Спасибо!

Заявки фрилансеров

alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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