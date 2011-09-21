Есть сайт - www.letitbook.ru Требуется: 1. Составить семантическое ядро запросов 2. Оптимизировать страницы : главную, категорий, поста (подготовить список изменений, html-описаний) Кто готов взяться? Сколько ...
Требуется продвижение 2 сайтов врачей
Здравствуйте
SEO оптимизация и продвижение двух сайтов врачей (ссылки в личку), регион Киев.
Продвижение и оптимизация фактически с нуля, то есть составление семантического ядра, определение лендинг страниц, их оптимизация или создание новых страниц.
Подробности предоставлю, на все вопросы отвечу.
Спасибо.
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