Резкое падение сайта по позициям в Google

Есть сайт, пару лет назад выпал из поисковиков, с тех пор отсутствует поисовый трафик. Нужно вернуть сайт в поиск, и провести в топ по нескольким среднечастотным запросам, или по множеству мелкочастотных в зависимости что проще, ...