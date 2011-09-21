Цель рекламы - регистрация-заказ на странице http://www.bookclub.ua/catalog/join Таргетинг - Украина. Оплата исключительно за регистрации. За каждую регистрацию до конца этого квартала готовы платить 4$. Со следующего квартала стоимость регистрации составит около 3-3.5$. ...
Низкочастотное продвижение spokusa.com.ua
Задачи:
- анализ сайта;
- продвижение по низкочастотным и среднечастотным запросам;
Результат: прирост трафика.
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