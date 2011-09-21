Реклама для Bookclub.ua с оплатой за регистрации

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки213 просмотров

Цель рекламы - регистрация-заказ на странице http://www.bookclub.ua/catalog/join

Таргетинг - Украина.

Оплата исключительно за регистрации.

За каждую регистрацию до конца этого квартала готовы платить 4$. Со следующего квартала стоимость регистрации составит около 3-3.5$. Интересует долгосрочное сотрудничество.

Принимается любой трафик, кроме контекстной рекламы в адвордсе, директе, бегуне.

Сможем предоставить баннера.

Схема работы: мы предоставляем ссылку с меткой и доступ к аккаунту google analytics, где настроена цель регистрации. Выплаты на wmz еженедельно.

Пишите:

[email protected]

icq 312702515

skype yuretc27

14 лет назад
Bookclub
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Оптимизация и продвижение сайта

    Интернет магазину требуется специалист по оптимизации и продвижению сайта. Оптимизация и продвижение в Яндекс и Google. Регион: Санкт-Петербург Ориентировочные запросы: дизайнерские светильники ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Продвижение интернет-магазина

    Есть инет-магаз, продающий товары для охоты и рыбалки (урл в личку кандидатам). Сайт запущен в начале года, не продвигался. Сейчас естественный трафик с ПС примерно 1500 человек в месяц. Задача – увиличить траффик ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется продвижение 2 сайтов врачей

    Здравствуйте SEO оптимизация и продвижение двух сайтов врачей (ссылки в личку), регион Киев. Продвижение и оптимизация фактически с нуля, то есть составление семантического ядра, определение лендинг страниц, их оптимизация или создание ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется внутренняя оптимизация сайта (new)

    $100

    Есть сайт - www.letitbook.ru Требуется: 1. Составить семантическое ядро запросов 2. Оптимизировать страницы : главную, категорий, поста (подготовить список изменений, html-описаний) Кто готов взяться? Сколько ...

    HTML
    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение сайта

    Требуется seo продвижение сайта. Бюджет экономичный расчитан на НЧ и СЧ ключевые запросы. Сайт молодой пару недель. Если у вас нет портфолио то вам не ко мне.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • О массовых рассылках

    $50

    Нужно написать 5 статей размером до 2500 символов о пользе услуг компании. Оплата - 1.5$ за 1000 Срок - завтра Пожалуйста, отмечайтесь только в проекте и только с примерами ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать правило 301 редиректа Virtuemart

    $20

    Джумла 1.5.23, Virtuemart 1.4 Установлен SEF. Штатного 301 редиректа в нем нет. В индексе гугла находится много старых ссылок вида: http://mysite.com.ua/shop?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_new.tpl&amp;product_id=6&amp;category_id=1 Новая SEF ...

    HTMLJoomla
    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Раскрутка группы Вконтакте

    Раскрутка группы вконтакте (по критериям) Нужно дораскрутить группу Вконтакте, только по критериям, сейчас порядка 7500 вступивших, нужно больше. Просьба обращаться тем, у кого есть соответствующий опыт. ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Раскрутка сайта

    Есть сайт, пару лет назад выпал из поисковиков, с тех пор отсутствует поисовый трафик. Нужно вернуть сайт в поиск, и провести в топ по нескольким среднечастотным запросам, или по множеству мелкочастотных в зависимости что проще, ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад