Требуется неспешное продвижение

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок209 просмотров

Добрый день.

Ищу исполнителя на продвижение сайта.

Регион продвижения - Украина

Подробности напишу личку.

Бюджеты ограничены и в стоимости ориентируюсь. прошу предоставлять развёрнутые стоимости.

При хорошем результате возможно постоянное сотрудничество (не только по моим проектам но и по проектам моих заказчиков).

14 лет назад
vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров