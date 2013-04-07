Всем привет. Нужно составить описание костюмов Morphsuits

Обязательно!

Вот в википедии можно взять некоторый материал. текст должен быть максимально зашифрован от того что покупатель сам захочет найти такой и купить его в интернет магазине каком нибудь.

Надо показать людям когда это можно использовать..мне например интересна эта вещь.

Цена 1.2 уе за 1000 к.

Могу оставить отзыв.