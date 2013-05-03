Рерайт коротких описаний товара

Необходимо для магазина мелкой электроники делать рерайт коротких описаний товаров. ~ 500 символов. Интересует низкая цена за 1000 знаков, не более 30 рублей т.к. объем наименований очень большой. Оригинальные тексты есть. Обязательная проверка на "Etxt Антиплагиат"

Оплата ТОЛЬКО на счет киви кошелька в рублях, ни каких вебмани!!!! Оплата каждый день при сдаче текстов.

Подавайте заявки только те у кого есть время на работу.