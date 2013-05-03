Рерайт коротких описаний товара

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Завершен9 заявок310 просмотров

Необходимо для магазина мелкой электроники делать рерайт коротких описаний товаров. ~ 500 символов. Интересует низкая цена за 1000 знаков, не более 30 рублей т.к. объем наименований очень большой. Оригинальные тексты есть. Обязательная проверка на "Etxt Антиплагиат"

Оплата ТОЛЬКО на счет киви кошелька в рублях, ни каких вебмани!!!! Оплата каждый день при сдаче текстов.

Подавайте заявки только те у кого есть время на работу.

12 лет назад
b-u-y-e-r
Виталий 
54 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
12 лет назад
$100
7 дней
Приятное общение, четкая отчетность, соблюдение сроков. Самое главное конечно, уникальные тексты. Рекомендую к сотрудничеству.
Редко встретишь человека настолько глубоко порядочного и переживающего за свое дело. Только положительные эмоции от работы. Жаль, что проект закончен. Спасибо, Виталий, за сотрудничество. Успехов Вам во всех проектах! Обращайтесь в любое время - с удовольствием помогу!

Заявки фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
12 лет назад

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