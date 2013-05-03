Необходим качественный рерайт статей с уникальностью 95–97%. Исходники предоставляются. Для каждой статьи будет предоставлен список ключевых фраз и общее ТЗ на все тексты. Объем статьи - 1500-2500 зн. Оплата - 1,5 wmz ...
Рерайт коротких описаний товара
Необходимо для магазина мелкой электроники делать рерайт коротких описаний товаров. ~ 500 символов. Интересует низкая цена за 1000 знаков, не более 30 рублей т.к. объем наименований очень большой. Оригинальные тексты есть. Обязательная проверка на "Etxt Антиплагиат"
Оплата ТОЛЬКО на счет киви кошелька в рублях, ни каких вебмани!!!! Оплата каждый день при сдаче текстов.
Подавайте заявки только те у кого есть время на работу.
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