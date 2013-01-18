Сайт имеет два рабочих шаблона. Первый стартовая страница. Отображается во всех браузерах нормально (включая IE9). Когда кликаешь по стартовой странице попадаешь на основную часть сайта. Эта часть отображается нормально во всех браузерах opera, chorm,firefox, IE7, ...