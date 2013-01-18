Требуется на удаленную постоянную работу рерайтер - копирайтер. Задание буду пересылать по емаил. общение по скайп утром или вечером. Сначала нужно будет делать рерайт-копирайт компьютерных статей. Оплата в ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $150Копирайтинг18 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт имеет два рабочих шаблона. Первый стартовая страница. Отображается во всех браузерах нормально (включая IE9). Когда кликаешь по стартовой странице попадаешь на основную часть сайта. Эта часть отображается нормально во всех браузерах opera, chorm,firefox, IE7, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $20
Необходимо создать дизайн сайта (3 страницы): psd Главная Страница с описанием программы. Страница скачки.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
1. Сайт работает на CMS joomla В правом верхнем углу сайта должен быть расположен блок с медиаплеером (4 штуки). В каждом из плееров должна играть музыка (несколько треков в разном порядке) определенной тематики. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Отличный заказчик. С пониманием. Рекомендую.
Ответный отзыв
Основную часть работы сделал и в срок. Были сложности с дополнительными усложнениями задания. Адекватный человек.
$3
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Реальная задача, быстрая оплата. Рекомендую. +
Ответный отзыв
Оперативно решил проблему.
$20
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за роботу, приятный человек, Советую!
Ответный отзыв
Очень быстро сделал работу. Качественно.