kremlinit

Алексей kremlinit

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется рерайтер\копирайтер

    $150

    Требуется на удаленную постоянную работу рерайтер - копирайтер. Задание буду пересылать по емаил. общение по скайп утром или вечером. Сначала нужно будет делать рерайт-копирайт компьютерных статей. Оплата в ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Кроссбраузерность Joomla 2.5

    Сайт имеет два рабочих шаблона. Первый стартовая страница. Отображается во всех браузерах нормально (включая IE9). Когда кликаешь по стартовой странице попадаешь на основную часть сайта. Эта часть отображается нормально во всех браузерах opera, chorm,firefox, IE7, ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Онлайн-плеер на сайт

    1. Сайт работает на CMS joomla В правом верхнем углу сайта должен быть расположен блок с медиаплеером (4 штуки). В каждом из плееров должна играть музыка (несколько треков в разном порядке) определенной тематики. ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Онлайн-плеер на сайт
Joomla
Отличный заказчик. С пониманием. Рекомендую.
Основную часть работы сделал и в срок. Были сложности с дополнительными усложнениями задания. Адекватный человек.
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jobajoom
Алексей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Кроссбраузерность Joomla 2.5
Joomla
Реальная задача, быстрая оплата. Рекомендую. +
Оперативно решил проблему.
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GBOXMEDIA
Влад 
31 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Сайт бесплатных программ
Спасибо за роботу, приятный человек, Советую!
Очень быстро сделал работу. Качественно.
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