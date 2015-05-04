Готова к сотрудничеству.
1. Администратор групп в ВК. Создание цитатников, аватарок, фотостатусов. Наполнение групп и т д..
2. Обработка фотографий.
3.. Транскрибация (скорость печати 280)
E-mail для связи [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга