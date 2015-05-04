Kupeta

Галина Kupeta

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Готова к сотрудничеству.

1. Администратор групп в ВК. Создание цитатников, аватарок, фотостатусов. Наполнение групп и т д..

2. Обработка фотографий.

3.. Транскрибация (скорость печати 280)

E-mail для связи [email protected]

Отзывы заказчиков

EugeneMir
Евгений 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Общение на женском сайте
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга