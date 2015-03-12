Добрый день, уважаемые заказчики! Предлагаю услуги исполнительного и ответственного копирайтера. Считаю себя творческой, креативной натурой с богатой фантазией и легким слогом. Добросовестно отношусь к работе. Пунктуальна, всегда на связи.
Копирайт – от 1 у.е
Рерайт – от 1 у.е
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
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положительный отзыв