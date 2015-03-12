yana_levkovich

Яна Левкович yana_levkovich

 
49 летУкраина/Бердянск
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Добрый день, уважаемые заказчики! Предлагаю услуги исполнительного и ответственного копирайтера. Считаю себя творческой, креативной натурой с богатой фантазией и легким слогом. Добросовестно отношусь к работе. Пунктуальна, всегда на связи.

Копирайт – от 1 у.е

Рерайт – от 1 у.е

Отзывы заказчиков
Sergii852
Сергей 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
30 статей на интересную тему
)))
положительный отзыв
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