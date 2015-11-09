Создание модуля для preshashop

Добрый день! Ищем исполнителя для разработки Конструктора спортивной одежды. Задача Конструктора – позволить пользователю создать дизайн одежды самостоятельно, оплатить и оформить заказ без личного общения. На выходе, исполнитель получает готовую к печати раскладку прокрашенных деталей изделия с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно добавить созданный на JS модуль конструктора на сайт Prestashop в виде модуля с заказом
- Похожие заказы
- $3000Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть сайт mapper.by Одна проблемка , прошу помощи по sql или что то в этом роде если это возможно вообщем когда заходишь на mapper.by в форме поиска выбираю автосервисы и нажимаю поиск то выдает в правом ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сделать калькулятор один в один как тут: okontorg.ru/osteklenie_balkonov/kalkulyator_ostekleniya_balkonov Встроить в сайт на Wordpress balkon-minsk.by, все параметры чтобы менялись из админки. Оплата по факту Вебмани до 3000 руб. Выберу исполнителя по цене/отзывамЗавершен8 лет назад
Перенес сайт на другой домен, перестали отображаться миниатюры ( выводятся через timthumb.php). Нужно помочь это исправитьВеб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1500
В компанию [url=http://consultsystems.ru]WebConsult[/url] требуется Frontend разработчик + верстащик. Основные задачи - верстка интерфейсов и верстка промосайта. Оплата по проектно, но задач много, поэтому работа будет постоянно. Цена обговаривается отдельно на каждый проект. По каждому проекту ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
Выводится цена товара в зависимости от типа цены и принадлежности юзера к группе. Требуется чтоб ссылка "в коризну" добавляли товар по той цене, которая показана пользователю.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть несколько задач. Которые нужно решить. Требуется специалист который уже знаком с CRM Клиентская база clientbase.ruВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Ищу надежную компанию или работника, который будет всегда на связи и ежедневно выполнять согласованные задания. ЗАДАНИЕ: доработка сайта на ДЖУМЛЕ. Функционал - доработка, внедрение модулей, исправление имеющихся модулей. Исправление ошибок в системе управление. Наполнение информацией (часть информации готов ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужен специалист кто может увеличить скорость сайта. Жду Ваших предложенийЗавершен8 лет назад
- $10
Есть сайт на мадженто 1.9.0 Необходимо исправить конфликт jqwerry Поправить программно вывод корзины Подробности- в личном общенииЗавершен8 лет назад