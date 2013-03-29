Логотип для интернет-магазина

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка104 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка логотипа для интернет-магазина пряжи

11 лет назад
kaba_
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
18 дней назад
11 лет назад
$100
2 дня
Очень доволен сотрудничеством со Светланой, вся работа проделана на высоком уровне без изъянов. Рекомендую всем кому необходим хороший логотип или фирменный стиль.
Спасибо за работу! Исключительно положительное впечатление от сотрудничества с Михаилом!
  • Похожие заказы

  • Лого, фирма "Грифон"

    $50

    Итак, представитель молодой фирмы под названием "Грифон", не имеющей ни логотипа, ни стиля просит помочь в этом нелегком деле. Предоставляемые фирмой услуги: Финансовые займы Из предпочтений по цветам ни чего не выяснилось кроме того, что стены в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип для магазина детских товаров

    Тематика - интернет магазин детских товаров. Название сайта - Плюшевый Бегемот. Лого нужно сделать минимум двухцветный, с оригинальной и уникальной иконкой (скорее всего бегемот) с интересным не шаблонным шрифтом. Бюджет 100-150$. P.S. Что бы не тратить ваше и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Простой логотип. Концепция есть.

    $50

    Нужно отрисовать+красиво интегрировать название. Желаемый вариант - серо-оранжевый, но и другие варианты принимаются. Эскиз - ромбы, менять не стоит, можно подкорректировать. Весь исходный материал для работы - в приложении. Вектор нужен в формате Аи.

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать логотип

    $30

    В общем надо на основе данного логотипа сделать следующий (с нуля в векторе). Только земной шар сделать разноцветным, приближенным к натуральному. И еще: на полюсе сверху вставить делового человечка, без кривых ног, в лежачем положении, а ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайнер логотипов (ИП или ООО)

    Господа фрилансеры, здравствуйте! Для постоянного сотрудничества мы разыскиваем графического дизайнера. Очень желательно, чтобы это был ИП или даже ООО. Работа по договору с оплатой строго по безналу. В случае с ИП / ООО — на ...

    Логотипы и Знаки9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка дизайна логотипа и фирм. написания

    $95

    На сегодняшний день наша компания официально зарегистрирована как Товарищество с ограниченной ответственностью «Радуга», также у компании есть имя, которое известно среди постоянных клиентов как – компания «Добрая рать». Сейчас компания сделала серьезный шаг и ...

    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка логотипа

    Добрый день, Интересует разработка логотипа для компании, которая занимается проектами в сфере безопасности и разработкой облачного сервиса. Ситуация в следуюшем: 1) сначал был создан продукт VIDEONET (www.videonet.com.ua) 2) сейчас разрабатывается сайт по типу ютуба+facebook, Задание: ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад