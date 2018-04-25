Консультация по продвижению группы в VK

Нужно оформить только что созданную страницу в facebook и вконтакте, а так же задать короткое имя для страницы в ФБ (почему то это мне сделать не удается)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходима консультация опытного специалиста по продвижению группы VK.
Пожалуйста, указывайте стоимость.
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