Помощь в настройке рекламной кампании в ФБ.

Нужна помощь в настройке рекламной компании в Facebook. Арендую ваш фб аккаунт , для запуска рекламной кампании. Пароли не нужны. От вас только тим вьювер , я с вашего компьютера и аккаунта создаю рекламную компанию, вписываю данные своей платежной карты и отправляю рекламное объявление на модерацию. Оплата за каждый день использования Вашего аккаунта - 1$. Оставляйте заявки. Нужно несколько рабочих аккаунтов. Геолокация страницы не имеет значения.

Фейковые страницы не подходят. Нужны только реальные, где в случае необходимости есть возможность подтвердить личность владельца странички.