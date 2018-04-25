Ведение ВК, FB, Instagram для автоцентра

Требуется опытный специалист для ведения и продвижения социальных страниц автоцентра ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме;

Основные обязанности:

- Создать и оформить странички;

- 20 постов в месяц (составить грамотный текст + крутая картинка + хештеги и т.п.);

- Привлекать новых подписчиков бесплатными методами;

- Отвечать на комментарии участников;

- Организация обсуждений и участие в них;

- Искать и договариваться с тематическими пабликами по поводу рекламных постов за деньги;

- Разбираться в аналитике: приросты аудитории, вовлеченность и т.п. и понимать, что нужно изменить, чтобы улучшить показатели.

- Составлять отчет о проделанных работах;

Рассматриваем только специалистов с опытом и примерами работ.