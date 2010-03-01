ButeR

Федор ButeR

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

web-developers
Антон 
44 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
$17
9 баллов
15 лет назад
Переверстка сайта
HTMLPHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга