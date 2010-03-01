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Федор
ButeR
ButeR
36 лет
16 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
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Антон
web-developers
44 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
$17
9 баллов
15 лет назад
Переверстка сайта
HTML
PHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
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Отзывы заказчиков
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