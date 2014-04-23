Необходимо сделать качественные дизайн фирменного бланка на основании уже имеющегося логотипа. Важно проработать все детали и типографику (заголовки, таблицы, списки, отступы, абзацы и т.д.).

На выходе должны быть файлы во всех стандартных форматах Illustratir AI, EPS, Photoshop PSD, PDF and Microsoft Word DOCX/DOC

Другие требования: 210×297 mm (230×317 mm with bleeds), 300 DPI, CMYK Colors, Print Ready Files.

Логотип должен выглядеть как здесь https://moqups.com/webolution/ZACyaq4Q, здесь же содержится контактная информация (на расположение внимания не обращать). Исходники логотипа пришлю выбранному кандидату. Очень нравится оформление и упаковка аналогов на сайте graphicriver . net

Большая просьба писать только здесь, в проекте (без лички) и только людей с опытом и настоящих профессионалов. Ценю, когда ценят свое и мое время. Заранее большое спасибо!

P.S. сразу отклоняю шаблонные ответы.