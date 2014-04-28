Нужен дизайнер

Студия Likeitsite. Эскиз сайта в приложении. Необходимо: логотип, визитка, листовка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
В команду требуется опытный дизайнер, знающий AdobePhotoshop, AdobeIllustrator, на постоянное сотрудничество, желательно с Харькова.
Заинтересованных прошу, скидывать свои работы и указывать свою ценовую политику.
Спасибо!
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