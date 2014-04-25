Фирменный стиль для А4 Word- документа (шапка)

Фирменный стильЗавершен10 заявок296 просмотров
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Нужен фирменный стиль, визуал для Word-документа (комм. предложения, прайс-листы).

В нескольких вариантах, в т.ч. в текущих красно-бежевом исполнении:

http://клиент-сервис.рф

См. пример во вложении!

Вышлю исходники в .cdr

Результат - в .jpg, .cdr, .doc

Работаю официально - присылайте стоимость и сроки.

10 лет назад
andrew133
Андрей 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранные исполнители
xbonyx
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Все супер. Сделала даже чуть больше, чем договаривались!
Приятно иметь дело. Все отлично! Четко поставленная задача,оплата удобным способом. Рада нашему сотрудничеству.
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Отлично сработано. Все на уровне!
Сотрудничеством и оплатой доволен.
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