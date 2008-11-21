Дизайн визитки и коммерческого предложения

$50
Фирменный стильЗакрыт6 заявок1123 просмотра
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#1$50

Нужно сделать дизайн визитной карточки и коммерческого предложения, прикрепленного в файле.

Коммерческое:

адрес будет другой - Санкт-Петербург, Новосибирская улица, дом 6, лит. А, оф. 2Н

телефон добавить - 8 (800) 775-90-60 (Бесплатно для всей России)

Визитка:

фон хотим какой нибудь необычный, прозрачный, матовый, в общем что то с изюминкой

10 лет назад
viavanna
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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