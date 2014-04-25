Дизайн карты дисконтной

Нужно сделать дизайн визитной карточки и коммерческого предложения, прикрепленного в файле. Коммерческое: адрес будет другой - Санкт-Петербург, Новосибирская улица, дом 6, лит. А, оф. 2Н телефон добавить - 8 (800) 775-90-60 (Бесплатно для всей России) Визитка: фон хотим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать дисконтную карту.
Называется "Копилка".
2-х стороняя
Размер: 8.3 * 5.3 см
На лицевой стороне карты написано:
единая дисконтная система *(не крупно)
КОПИЛКА
Рисунок копилки в виде свинки и еще что-то креативное
Номер карты 6 знаков
На обратной стороне:
- Система скидок дисконтной карты является накопительной
- Для получения скидки необходимо фактически предъявлять карту при каждой покупке
- Карта является собственностью ООО "Асгард" и подлежит возврату по требованию
- Скидка по карте может быть ограничена дополнительными условиями
- Скидки по карте не суммируются и не распространяются на товары участвующие в акциях
Внизу слева штрихкод
Справа внизу:
Телефон единой справочной службы
8-800-200-10-10 *(крупнее)
Звонок бесплатный
Дизайн нужен креативный.
Все должно быть четко изображено и логически правильно вписано.
Требования к исполнителям:
- опыт работы
- портфолио
Людей с завышенной самооценкой не обращаться.
Четко указывайте цену и сроки!
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