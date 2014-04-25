Дизайн карты дисконтной

Фирменный стильЗавершен16 заявок253 просмотра
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Необходимо создать дисконтную карту.

Называется "Копилка".

2-х стороняя

Размер: 8.3 * 5.3 см

На лицевой стороне карты написано:

единая дисконтная система *(не крупно)

КОПИЛКА

Рисунок копилки в виде свинки и еще что-то креативное

Номер карты 6 знаков

На обратной стороне:

- Система скидок дисконтной карты является накопительной

- Для получения скидки необходимо фактически предъявлять карту при каждой покупке

- Карта является собственностью ООО "Асгард" и подлежит возврату по требованию

- Скидка по карте может быть ограничена дополнительными условиями

- Скидки по карте не суммируются и не распространяются на товары участвующие в акциях

Внизу слева штрихкод

Справа внизу:

Телефон единой справочной службы

8-800-200-10-10 *(крупнее)

Звонок бесплатный

Дизайн нужен креативный.

Все должно быть четко изображено и логически правильно вписано.

Требования к исполнителям:

- опыт работы

- портфолио

Людей с завышенной самооценкой не обращаться.

Четко указывайте цену и сроки!

10 лет назад
rammex
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
logomakker
Эдуард 
51 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
10 лет назад
$70
2 дня
Человек четко выполняет задание. Срок соблюдается и цена соответствует результату. Работой доволен, рекомендую.
задача ставится ПОНЯТНО, ТОЧНО, КОНКРЕТНО! ОПЛАТА ТОЧНО В СРОК КОММУНИКАТИВНОСТЬ, ЛЕГКОСТЬ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ПОНИМАНИЕ СПЕЦИФИКИ РАБОТЫ ДИЗАЙНЕРА! РЕКОМЕНДУЮ !!!
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