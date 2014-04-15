Нужен дизайн визитки

Фирменный стильЗакрыт19 заявок208 просмотров
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Нужно слегка переделать дизайн визитки (в AI) и сделать обратную ее сторону с QR кодом.

Рассматриваю исполнителей только с портфолио и отзывами.

10 лет назад
webvek
Антон 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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