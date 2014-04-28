Дизайн визитки

Срочно требуется разработка логотипа и фирменного стиля для туристического агентства "Драйв тур". Агентство будет делать упор на не пакетные туры-приключения. в названии должно быть - Драйв тур агентство ярких путешествий. Пожелание к логотипу: — не должен быть ...