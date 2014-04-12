Добрый день, креативщики-дизайнеры! Требуется достаточно срочно и по умеренной цене сделать следующее: На основе логотипа разработать: дизайн визитки дизайн фирм бланка Естественно, подготовить все макеты для печати в полиграфии.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать очень простенький маркетинг кит, страниц на 4-5.
Тема строительство. Часть материалов я предоставлю, честь надо найти.
Откликайтесь те, кто понимает что это такое.
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