Натянуть дизайн на джумлу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок169 просмотров

Доброго всем времени суток. Есть вот такой дизайн, его нужно натянуть на движок. Не принципиально на джумлу, если есть другие предложения рассмотрим все. Пишите Ваши предложения. Спасибо!

Joomla
11 лет назад
dich_design
Мария 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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