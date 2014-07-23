Верстка сайта одностраничника

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Завершен34 заявки298 просмотров

Нужно сверстать лэндингпейдж. Прошу обратить внимание, что исходники будут представлены в PDF формате (по слоям).

Верстать нужно без CMS. просто в HTML. Кроссбразерная верстка.

Исходник для верстки:

http://sites78.ru/111.pdf

HTML
11 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$17
3 дня
Качественно и очень быстро. Рекомендую.
Ясная задача, всегда на связи, оплата быстрая. Спасибо за сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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