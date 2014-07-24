Сверстать сайт

Необходимо качественно сверстать 4 страницы сайта.

Отдельные блоки — шапка, правый блок и подвал — вынести с использованием функции INCLUDE.

Основные требования:

1. Фиксированая ширина, оптимальная для экрана 1024 с учётом полосы прокрутки.

2. Кросс-браузерность.

3. Валидность.

4. Оптимизированная графика без видимых потерь качества.

5. Кодировка — UTF8

6. Title и мета-теги должны быть за пределами include, т.е. у каждой страницы свои

Требования к исполнителю: наличие портфолио по вёрстке и позитивных отзывов.

Оплата по факту.

Макет страниц:

https://redpen.io/pb65975de4e191844d