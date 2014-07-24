Добрый день, нужна адаптивная верстка лендинга. Все баги оперативно устраняем с Вами же. Указывайте, пожалуйста, цену и сроки. ТЗ и .png лендинга в приложении
Сверстать сайт
Необходимо качественно сверстать 4 страницы сайта.
Отдельные блоки — шапка, правый блок и подвал — вынести с использованием функции INCLUDE.
Основные требования:
1. Фиксированая ширина, оптимальная для экрана 1024 с учётом полосы прокрутки.
2. Кросс-браузерность.
3. Валидность.
4. Оптимизированная графика без видимых потерь качества.
5. Кодировка — UTF8
6. Title и мета-теги должны быть за пределами include, т.е. у каждой страницы свои
Требования к исполнителю: наличие портфолио по вёрстке и позитивных отзывов.
Оплата по факту.
Макет страниц:
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