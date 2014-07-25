Срочно сверстать одностраничник

Евгений сверстал нам страничку за 1 день! Вечером получил макет, а уже на следующий день до 15.00 работа была готова! Причем качество на высшем уровне! Если вам важно, чтобы работу сделали быстро и ответственно, то смело доверяйте ее Евгению.