Срочно сверстать одностраничник

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка100 просмотров

Требуется срочно сверстать одностраничник по натяжным потолкам

11 лет назад
maestrostt
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 дней назад
11 лет назад
$85
2 дня
Евгений сверстал нам страничку за 1 день! Вечером получил макет, а уже на следующий день до 15.00 работа была готова! Причем качество на высшем уровне! Если вам важно, чтобы работу сделали быстро и ответственно, то смело доверяйте ее Евгению.
Спасибо за качественное сотрудничество! Приятно работать с Вами!

Заявки фрилансеров

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 дней назад
11 лет назад

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