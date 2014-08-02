Chestar

Ларин Chestar

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Web-Студия "ЧеСтар+"

Более 10 лет на рынке интернет-услуг

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сотрудник для поиска шаблонов

    Требуется человек, который по необходимости будет искать подходящие шаблоны на различных движках под текущие проекты. Это не сложно, но отнимает много времени, в связи с чем нам и требуется отдельный удаленный сотрудник, который будет ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта автофорума

    Информационный портал, как для простых пользователей – автомобилистов, так и для фирм, компаний, автомагазинов, предоставляющих различные услуги автолюбителям: ремонт, обслуживание, продажу запчастей, аксессуаров, тюнинг, шиномонтаж, автовыкуп, прокат авто и другое. Разные личные кабинеты для продавца ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перенос сайта на MODx

    Здравствуйте! Наша web-студия активно ищет ответственного оперативного исполнителя для не пыльной работенки) Необходимо как можно быстрее перенести сайт грузоперевозочной компании на систему управления MODx. Шаблон найдем и предоставим. Ссылку на сайт - в ЛС выбранному исполнителю. Оплата ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
aset
Асет 
31 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$85
2 балла
9 лет назад
Перенос сайта на MODx
Медлить с работой,в конце концов работа не состоялся. Жаль потраченное время. Не рекомендую.
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