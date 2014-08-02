Требуется человек, который по необходимости будет искать подходящие шаблоны на различных движках под текущие проекты. Это не сложно, но отнимает много времени, в связи с чем нам и требуется отдельный удаленный сотрудник, который будет ...
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- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Информационный портал, как для простых пользователей – автомобилистов, так и для фирм, компаний, автомагазинов, предоставляющих различные услуги автолюбителям: ремонт, обслуживание, продажу запчастей, аксессуаров, тюнинг, шиномонтаж, автовыкуп, прокат авто и другое. Разные личные кабинеты для продавца ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Наша web-студия активно ищет ответственного оперативного исполнителя для не пыльной работенки) Необходимо как можно быстрее перенести сайт грузоперевозочной компании на систему управления MODx. Шаблон найдем и предоставим. Ссылку на сайт - в ЛС выбранному исполнителю. Оплата ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$85
2 балла
9 лет назад
Медлить с работой,в конце концов работа не состоялся. Жаль потраченное время. Не рекомендую.
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