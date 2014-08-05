Верстка 6-ти страниц по PSD-макету

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок295 просмотров

Необходимо сверстать 6 страниц + всплывающая форма

Требования по верстке:

1. Кроссбраузерность (кроме ie6), кодировка и DOCTYPE

2. Валидность, доступность, микроформаты

3. Сайт должен нормально смотреться во всех стандартных разрешениях от 1024 и выше и не иметь горизонтального скролла

4. Корректная работа при вбивании реального текста, надёжность вёрстки

5. Наличие Win/Mac/Linux-аналогов шрифтов

6. Доступность при выключенных (загружающихся) картинках

7. HTML5 формы, линковка, валидация

8. Семантичность. Отсутствие глупостей в html и css, единообразие, аккуратность

9. Правильная структура заголовков (H1, H2,… и т.д. и TITLE)

10. Работоспособность при выключенном JavaScript

11. Отсутствие багов при увеличенном шрифте

12. Все меню в виде неупорядоченных списков

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CSSHTMLJavaScriptLinux
11 лет назад
friench
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

almgroup
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$200
5 дней
Алексей качественно сделал работу! Написал необходимые для работы скрипты. Быстро сделал все правки. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Подробное описание тз, своевременная корректировка действий, мгновенная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

almgroup
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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