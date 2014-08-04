Верстка paralax странички

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок190 просмотров

Нужно сверстать из psd страницу с эффектом paralax.

Пример и описание - в .pdf, полноценный макет придоставлю при разговоре

11 лет назад
voizzzzzz
Борис 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

aeroslav
Ярослав 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$30
2 дня
Все вовремя и качественно. Ярослав предложил доделать элементы, которых мы не оговаривали и без разговоров внес правки, о которых просили. Приятно удивлен
Интересное задание, приятный дизайн всегда приятно верстать. Заказчик хорошо понимает, какой результат хочет, разбирается в теме, поэтому и общение с ним легкое. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

aeroslav
Ярослав 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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