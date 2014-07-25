Кроссбраузерная, валидная, семантичная верстка. Адаптивность, анимациия.
Что делаю:
- Верстка HTML5/CSS3;
- Адаптивная верстка;
- Кроссбраузерность (Chrome, Safari, Firefox, Opera, IE 9+);
- Динамические элементы на JS/jQuery, анимация;
- Верстаю макеты в PSD, AI, SVG;
- Работа с CSS-фреймворками и препроцессорами;
- Оптимизация скорости загрузки сайта;
- Верстка для CMS WP, Joomla;
- Контент-менеджмент;
- Делаю вовремя;
- Код комментирую;
- Внимательно вникаю в задачу, при необходимости импровизирую и предлагаю свои решения;
- Всегда на связи в скайпе и по e-mail в рабочее время (9.00-21.00 МСК);
- При работе с заказчиками без отзывов - предоплата 50% или Безопасная сделка;
- Работаю четко по ТЗ/макету, при существенных доработках - доплата и увеличение сроков;
- Оплата на WMZ/WMR/WMB, Western Union, возможны другие варианты;
- по e-mail: [email protected];
- по skype: aeroslav89;
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Все с сделал быстро, качественно. Внял всем изменениям. Сам поставил элемент на сайт. Разобрался с проблемой лучше, чем админка lp generatora. Очень довольна, спасибо
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую.
$10
10 баллов
9 лет назад
Ярослав солидно ускорил загрузку сайтов. Рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничеством полностью доволен. Рекомендую.
$30
10 баллов
9 лет назад
Все вовремя и качественно. Ярослав предложил доделать элементы, которых мы не оговаривали и без разговоров внес правки, о которых просили. Приятно удивлен
Ответный отзыв
Интересное задание, приятный дизайн всегда приятно верстать. Заказчик хорошо понимает, какой результат хочет, разбирается в теме, поэтому и общение с ним легкое. Рекомендую.
$10
10 баллов
9 лет назад
Работа сделана быстро, исполнитель очень старательный и ответственный. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Заказчик, с которым приятно работать.
$20
10 баллов
9 лет назад
Спасибо, сделано отлично.
Ответный отзыв
Полность доволен работой с этим заказчиком, рекомендую.
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