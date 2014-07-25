aeroslav

Ярослав aeroslav

 
34 годаБеларусь/Витебск
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Кроссбраузерная, валидная, семантичная верстка. Адаптивность, анимациия.

Что делаю:

  • Верстка HTML5/CSS3;
  • Адаптивная верстка;
  • Кроссбраузерность (Chrome, Safari, Firefox, Opera, IE 9+);
  • Динамические элементы на JS/jQuery, анимация;
  • Верстаю макеты в PSD, AI, SVG;
  • Работа с CSS-фреймворками и препроцессорами;
  • Оптимизация скорости загрузки сайта;
  • Верстка для CMS WP, Joomla;
  • Контент-менеджмент;
Как работаю:

  • Делаю вовремя;
  • Код комментирую;
  • Внимательно вникаю в задачу, при необходимости импровизирую и предлагаю свои решения;
  • Всегда на связи в скайпе и по e-mail в рабочее время (9.00-21.00 МСК);
Условия работы:

  • При работе с заказчиками без отзывов - предоплата 50% или Безопасная сделка;
  • Работаю четко по ТЗ/макету, при существенных доработках - доплата и увеличение сроков;
  • Оплата на WMZ/WMR/WMB, Western Union, возможны другие варианты;
Связаться со мной можно

JavascriptHTMLCSSJoomlajQuery
Отзывы заказчиков
zVANz
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Сделать динамичный элемент на сайт
Все с сделал быстро, качественно. Внял всем изменениям. Сам поставил элемент на сайт. Разобрался с проблемой лучше, чем админка lp generatora. Очень довольна, спасибо
Хороший заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
Vityok93
Виктор 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Скорость загрузки сайта
Ярослав солидно ускорил загрузку сайтов. Рекомендую!
Сотрудничеством полностью доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
voizzzzzz
Борис 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Верстка paralax странички
Все вовремя и качественно. Ярослав предложил доделать элементы, которых мы не оговаривали и без разговоров внес правки, о которых просили. Приятно удивлен
Интересное задание, приятный дизайн всегда приятно верстать. Заказчик хорошо понимает, какой результат хочет, разбирается в теме, поэтому и общение с ним легкое. Рекомендую.
Ответный отзыв
samoxbal
Дмитрий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Извлечь из сайта скрипт галереи
Работа сделана быстро, исполнитель очень старательный и ответственный. Рекомендую к сотрудничеству
Заказчик, с которым приятно работать.
Ответный отзыв
nobap
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Написать JS скрипт для баннера
Спасибо, сделано отлично.
Полность доволен работой с этим заказчиком, рекомендую.
Ответный отзыв
Веб-программирование
6 отзывов
от $5
от 1 дня
#472
HTML-верстка
2 отзыва
от $5
от 1 дня
#949
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#363