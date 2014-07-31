Правки лендинга.

Сайт: http://6404848.ru

http://6404848.ru/images/skidka-zontik.png

Зонтик можно поместить слева под шапкой.

Ниже пункта ГЛАВНАЯ на самом рисунке ЖК.

сам зонтик можно уменьшить немного, а надпись рядом с ним будет

"ОТДЫХ ЗА НАШ СЧЁТ" - по клику на зонтик или текст, будет идти переход на страницу акции

2.

счетчик, нужно немного видоизменить его вид.

http://wpleads.net/gb-countdown/

вот как пример.

секунды не обязательно показывать. главное чтобы был отчет