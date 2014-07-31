Внести правки в 2 лендинга + правки по сайту

Добрый день!

Необходимо внести правки в 2 лендинга:

http://shop.filmkino.pro/

http://shop.filmkino.pro/index2.php

А также внести правки по данному сайту: http://filmkino.pro/

Список правок прикреплен к проекту.

Все три сайта одной тематики, связаны между собой. Поэтому правки объединены в один проект. В ближайшее время понадобится сверстать еще 2 лендинга для данного сайта. Поэтому более правильно, если задание будет выполнять один человек.

В правках по базе знаний в конце есть два пункта на обсуждение сроков и стоимости, обратите внимание.

Сроки по 2-м лендингам - сутки.

Сроки по базе знаний также - сутки.