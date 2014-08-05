Вёрстка html5, кроссбаузерно, адаптивная.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок168 просмотров

ссылка на макет - приложенном файле.

Требуется сверстать (желательно html5), браузеры:

ie8+, ff, opera, chrome

+ мобильные устройства iPhone, iPad. Но есть сложность, насколько я могу судить данный макет никак в экран телефона не влезет, да ещё так, чтобы можно было нормально смотреть сайт, поэтому требуется человек, который сможет заранее предложить какое-то решение, описав ограничения и возможные проблемы.

HTML
11 лет назад
yujj
Юрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

TitokR
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$40
2 дня
Отлично сверстал макет + пошёл на встречу, сделав адаптивную вёрстку. Рекомендую.
Отличный заказчик! Открыт для диалога, доступен для неотложных вопросов. Оплата сразу.

Заявки фрилансеров

TitokR
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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