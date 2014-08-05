Требуется верстальщик для создания лэндинга. Бюджет 50$. В перспективе работа с постоянными заказами на одностраничники.
Вёрстка html5, кроссбаузерно, адаптивная.
ссылка на макет - приложенном файле.
Требуется сверстать (желательно html5), браузеры:
ie8+, ff, opera, chrome
+ мобильные устройства iPhone, iPad. Но есть сложность, насколько я могу судить данный макет никак в экран телефона не влезет, да ещё так, чтобы можно было нормально смотреть сайт, поэтому требуется человек, который сможет заранее предложить какое-то решение, описав ограничения и возможные проблемы.
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