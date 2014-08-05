Вёрстка html5, кроссбаузерно, адаптивная.

ссылка на макет - приложенном файле.

Требуется сверстать (желательно html5), браузеры:

ie8+, ff, opera, chrome

+ мобильные устройства iPhone, iPad. Но есть сложность, насколько я могу судить данный макет никак в экран телефона не влезет, да ещё так, чтобы можно было нормально смотреть сайт, поэтому требуется человек, который сможет заранее предложить какое-то решение, описав ограничения и возможные проблемы.