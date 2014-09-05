Нужна качественная, адаптивная верстка сайта. Исходники скину исполнителю. Желательно на bootstrap, но это уже на ваше усмотрение.
Сверстать лендинг
Нужно сверстать лендинг по тематике радиосвязи. Макет есть.
Выбранный исполнитель
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